Huijsen attacca la Juventus: "Mi hanno costretto ad andarmene. Mi facevano allenare da solo"

è stato ed è tuttora uno degli argomenti di dibattito più accesi in fra i tifosi della. La sua cessione alin estate ha fruttato sì una ricca plusvalenza, ma ha poi anche costretto la società bianconera a rincorrere sul mercato diversi sostituti (complici anche gli infortuni di Bremer e Cabal) arrivando all'acquisto a titolo definitivo a gennaio di Lloydche era libero da contratto in estate e che lasciò proprio Bournemouth dove oggi gioca lo spagnolo nato in Olanda.Intervistato da Marca,il e ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca parlando anche del suo passato in bianconero.

Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato, e posso capire che volessero vendermi o qualsiasi cosa servisse alla società l'estate scorsa, ma sono arrivato il primo giorno dopo le vacanze estive, e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto"."E poi sì,anche perché ero lì da tre anni, dai tempi dell'U17, e volevo solo avere una chance con la prima squadra della Juve".

"La verità è che il calcio a volte è difficile. Se ero un po' triste e arrabbiato? La situazione non cambiava ed è quello che ci vuole. Quando hanno ritenuto che fossi una buona possibilità di vendita per incassare, allora a quel punto ho accettato".