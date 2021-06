La potremmo definire come una nuova generazione, quella in cui rientrano i. A distinguere un bambino plusdotato dai suoi coetanei è la grande curiosità orientata su diversi fronti e manifestata con la tendenza continua a porre domande, ad esplorare l’ambiente che lo circonda e a ricercare risposte ai propri interrogativi.Anche dal punto di vista relazionale ed emotivo questi bambini vivono i propri sentimenti con grande intensità, rispetto ai loro coetanei, esprimendo le proprie opinioni con enfasi e ampio coinvolgimento personale, dotati di un grande senso dell’umorismo, sono perfezionisti e amano stare in compagnia.Tuttavia, sono tanti quelli che trovano ostacoli dal punto di vista scolastico e deficit certificati e riconosciuti.: sono proprio questi i maggiori casi di plusdotazione non riconosciuta, mascherata dietro condotte inadeguate.Ciò che sicuramente li contraddistingue è il fatto di essere dotati di una forte sensibilità e i genitori e gli insegnanti sono chiamati a concentrarsi sugli aspetti positivi del comportamento del bambino e a concedergli il giusto tempo libero per esprimere al meglio la propria creatività.. È fondamentale riconoscere il talento di questi bambini il prima possibile, per poi valutarne il profilo di funzionamento. Successivamente, una volta identificata la situazione di iperdotazione cognitiva, è importante attivare interventi di supporto psicologico mirati a riequilibrare gli ambiti di sviluppo e promuovere abilità di autoregolazione, aiutando in questo modo anche la scuola e la famiglia nella corretta presa in carico e valorizzazione del talento.In particolare, sono molte le famiglie che decidono di rivolgersi al centro Phoenix srl, centro di psicologia e neuropsicologia con sedi a Padova, Vicenza e Trentino-Alto Adige.. Non dimentichiamoci che non si tratta di fenomeni o geni, ma in prima istanza di persone. Sono molto fragili, sensibili e spesso queste caratteristiche vengono celate e il più delle volte questi bambini diventano vittime di diagnosi sbagliate (dislessia, spettro acustico…).Ogni bambino, tra le sue fragilità e potenzialità, ha il diritto di essere sostenuto nel suo percorso di crescita e apprendimento.