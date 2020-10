La suggestione è partita da Enock Barwuah, al Grande Fratello Vip, ed è arrivata fino ai bookmaker. Mario Balotelli, attualmente svincolato, può tornare in campo entro la fine del 2020 e potrebbe farlo proprio con lo Spezia, la squadra "annunciata" dal fratello Enock nel corso della trasmissione. I bianconeri sono in effetti la prima scelta sul tabellone, dove il colpo entro il 31 dicembre si gioca a 5,00; gomito a gomito con il club del patron Volpi c'è la Major League Soccer statunitense. In questo caso la squadra non è specificata, ma la MLS così come lo Spezia è a 5,00. A 7,50 spunta invece il Bologna in coppia con una squadra cinese, mentre il Genoa - a cui l'attaccante era stato vicino nelle scorse settimane - è a 8,00 alla pari con il Crotone. Occhi puntati anche sulla Serie B, in particolare sul Monza, un colpo di scena a 25,00. Uguale l'offerta per il Fenerbahce è a 25,00, per Watford e Flamengo si sale a 33,00.