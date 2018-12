Il rapporto tra Beppe Iachini e la Sampdoria rappresenta uno di quei legami difficili da spiegare all'interno del mondo del calcio. L'allenatore oggi all'Empoli in blucerchiato ha vissuto sei mesi, che però per intensità ed emozioni equivalgono a sei anni normali. La strepitosa cavalcata dalla B alla A, alle dipendenze del mister, rimarranno impresse per sempre nella memoria dei tifosi.



"E’ sempre una grande emozione per me questa partita. La Sampdoria è la mia seconda casa, lì ho vissuto un periodo della mia vita indimenticabile. Straordinario. Sette mesi che corrispondono a vent’anni di emozioni. Sono orgoglioso di averla riportata dove merita, in Serie A" ha detto a Il Secolo XIX. "riavvicinando anche la squadra ai tifosi, rimasti sconvolti dalla retrocessione. Alcune immagini di quella cavalcata le ho impresse nella mente come se fossero di ieri".



L'affetto rimane immutato: "Ogni volta che incontro qualche tifoso blucerchiato sono sempre abbracci e pacche sulle spalle. Ancora oggi ricevo messaggi di affetto. Chiaro che mi piacerebbe vivere sempre con lei, sono stato a un passo dal ritornare qualche tempo fa, ma ero sotto contratto da un’altra parte (al Palermo, ndr). C’è qualche allenatore che sogna la panchina della Juventus, io - conclude Iachini - quella della Sampdoria".