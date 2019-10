Ha 38 anni e un contratto in scadenza con i Los Angeles Galaxy il 31 dicembre, ma l’entusiasmo è ancora quello di un ragazzino «con la stessa voglia di vincere». Le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic hanno acceso l’immaginazione dei tifosi italiani, visto il dichiarato attaccamento dello svedese alla Serie A, ma anche quella dei betting analyst, per i quali il colpo di scena è dietro l’angolo. A beneficiarne, almeno in quota, riporta Agipronews, è la Fiorentina: la prospettiva di un tridente da favola con Chiesa e Ribery è prima scelta sul tabellone, dove l’arrivo di Ibra a Firenze entro il 1° febbraio 2020 si gioca a 2,50. La stima reciproca tra l’attaccante e Sinisa Mihajlovic porta in primo piano anche il Bologna, a 3,50, di un soffio in vantaggio sul Napoli, dato a 4,00. Stessa offerta per il sì di Ibrahimovic a una squadra del campionato cinese, mentre sono "snobbate" le grandi ex, con l’Inter a 5,00 e il Milan a 7,00. In chiusura non poteva mancare il Malmö, prima squadra dell’attaccante, pure dato a 7 volte la posta.