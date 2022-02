C'è stato un momento in cui il Barcellona ha pensato a Roberto De Zerbi per la panchina. Lo rivela l'ex dirigente del club: "E' un allenatore che ha il nostro stesso stile, un giovane che stavamo seguendo - ha ammesso Ramon Planes in tv - E' vero che l'abbiamo contattato, e penso che in futuro possa allenare il Barcellona".