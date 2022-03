Il Belgio non convocherà Romelu Lukaku n vista delle amichevoli con Irlanda e Burkina Faso. Parlando in patria il ct Roberto Martinez ha spiegato le motivazioni della scelta, ma ha anche lanciato un monito per il futuro con la situazione che sta vivendo al Chelsea che non lo aiuterà in vista dei Mondiali.



PER ORA... - "Per ora la questione Lukaku non è un problema, ma potrebbe diventarlo a settembre. Il Mondiale si giocherà a novembre e il fatto che molti giocatori cambieranno squadra in estate potrebbe essere un fattore positivo per noi, ma anche pericoloso considerando il periodo di fisiologico adattamento che ci vuole in questi casi. Arriviamo da due anni molti intensi a livello di calendario, per cui sarà fondamentale che tutti i ragazzi, e soprattutto i più esperti, arrivino freschi al Mondiale sia a livello psicologico che fisico".



RIVOLUZIONE - "Non farò eccezioni. Perché allora non ha senso usare un approccio diverso, in tal caso non avrebbe senso e sarebbe meglio non farlo. Abbiamo escogitato un piano molto tempo fa per convocare solo giocatori con meno di 50 presenze. Quindi non ho intenzione di cambiarlo ora per lui".