Il calcio dilettantistico, o almeno uno parte, si appresta a ripartire. Al termine di un infuocato consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e superando le forti perplessità suscitate da alcune regioni - Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Veneto e Sicilia - è arrivato il via libera per la ripartenza immediata del campionato di Eccellenza e di tutte quelle manifestazioni considerate di interesse nazionale, compresi il calcio femminile e il calcio a 5. Il compito di stabilire i format più adeguati per le varie competizioni spetterà proprio ai singoli comitati regionali.



Niente da fare invece per la Promozione e le categorie inferiori, che dovrebbero essere definitivamente cancellate per la stagione in corso e far slittare la ripartenza a settembre. In attesa dell'insediamento del prossimo Governo e del nuovo ministro per lo Sport, il presidente rieletto della LND Cosimo Sibilia si farà portavoce della richiesta di ristori economici per portare a termine in sicurezza la stagione delle società interessate dalle riaperture e per poter disporre di un protocollo sanitario in linea con quello adottato dalla Serie D.