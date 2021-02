La pandemia di coronavirus e la diffusione sempre più ampia della variante inglese del Covid-19 iniziano a preoccupare sempre di più i vertici della Uefa, che al termine della riunione odierna del Comitato Esecutivo, ha deciso di cancellare definitivamente dal calendario la stagione di Youth League.



"Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il format del torneo e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle loro partite e due club si sono già ritirati dalla competizione. Il Comitato Esecutivo UEFA ha sottolineato che non c’è possibilità di posticipare ulteriormente l’inizio della competizione e che la salute e la sicurezza dei giovani giocatori devono avere la massima priorità possibile. Purtroppo, le condizioni per riavviare questa competizione giovanile internazionale non sono possibili nelle circostanze attuali e sia il Comitato Competizioni UEFA per Club che l’Associazione Europea per Club sono stati consultati e hanno sostenuto l’idea di cancellare eccezionalmente la Youth League di questa stagione", ha fatto sapere la Uefa.