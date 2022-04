Il creatore di Roja Directa, Miguel T.G. è stato condannato dal tribunale provinciale di Madrid a 2 anni di reclusione, due anni di divieto di lavoro nell’ambiente informatico, e a dover pagare una maxi-multa da 500.000 euro soltanto per i diritti tv violati della Liga.



Il sito è stato a lungo uno dei più noti per lo streaming pirata degli incontri di calcio e oggi è stato oscurato da quasi tutti i governi locali. L’uomo, riporta Marca in Spagna ha riconosciuto di aver piratato contenuti della Liga e di Mediapro per diverse stagioni. La sentenza, che sottolineiamo riguarda soltanto i diritti tv della Liga, è una delle più pesanti mai comminate per violazione di questo genere di diritti.