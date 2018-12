La rinascita di Dodò in Brasile potrebbe giovare anche alla Sampdoria. Il terzino si è trasferito a gennaio scorso al Santos, in prestito, e il club bianconero sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto previsto con Corte Lambruschini al momento della trattativa. Il Santos è fiducioso di poter trattenere il giocatore, come confermato anche dallo stesso presidente della squadra José Caros Peres: "Abbiamo fatto una proposta e stiamo aspettando una risposta. L’offerta è allettante, ci sono buone probabilità che accetti".



A sperare in una fumata nera però c'è il Flamengo, altra società interessata a Dodò. Secondo i rumors circolati sui media brasiliani in questi giorni, la squadra di Rio de Janeiro avrebbe già nominato un rappresentante per discutere con la dirigenza della Sampdoria in merito al futuro del laterale mancino. Se Dodò dovesse rifiutare il Santos e tornare a Genova quindi il Flamengo sarebbe pronto a trattare con i vertici di Corte Lambruschini.



La Samp però avrebbe già fatto sapere di chiedere 2,5 milioni di euro a tutte le eventuali pretendenti, ad eccezione del Santos che godrà di un trattamento di favore sulla base dei vecchi accordi. Se Dodò dovesse quindi declinare la proposta bianconera, nelle casse blucerchiate entrerebbe circa mezzo milione in più di quanto preventivato dalla sua cessione.