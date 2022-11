Il Genoa è caduto in una forte crisi di risultati ( 2 punti nelle ultime 4 partite) e di gioco che lo hanno allontanato dal Frosinone capolista di ben 8 lunghezze. La brutta sconfitta sul campo del fanalino del Perugia é stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e a pagare sarà l’allenatore Alexander Blessin. Dopo le lunghe riflessioni di ieri nelle prossime ore verrà comunicato l’esonero al tecnico tedesco che ieri aveva accusato i suoi giocatori di essere dei dilettanti.



PRONTO ANDREAZZOLI - Tre anni fa andò via con amarezza, ora sarebbe pronto a tornare in una piazza che lo aveva affascinato particolarmente. Aurelio Andreazzoli è in pole per sostituire Alexander Blessin. Un nome che piace particolarmente anche ai tifosi per la sua proposta di un calcio offensivo. Più defilate, al momento, le alternative che portano i nomi dell’ex Spezia Nenad Bjelica e Alberto Gilardino che tanto bene sta facendo in Primavera 2 proprio con i rossoblu.