Ottantuno giocatori in rosa. Nessun errore di calcolo, è la situazione attuale del Genoa appena retrocesso in Serie B. Prima di pensare al prossimo campionato cadetto, da affrontare con la testa alla promozione in A, i dirigenti del Grifone si troveranno a dover sfoltire una rosa ampia, difficile da gestire.



TRA IERI E OGGI - Molti di questi giocatori sono ovviamente eredità della vecchia presidenze Preziosi, mentre altri sono arrivati nel capoluogo ligure grazie al fondo 777 Partners, nel corso dell’ultima sessione di mercato per rafforzare una squadra impegnata nella lotta salvezza. Secondo l'analisi di Tuttosport, gli 81 giocatori in rosa si traducono in un costo lavoro di 77,8 milioni. Una situazione complicata.