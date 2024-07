Il Manchester United si tiene Ten Hag. UFFICIALE il rinnovo

Getty

La panchina delè stata a lungo contesa nel corso di questa estate con tantissimi nomi, fra cui anche quelli di Antonio Conte e di Roberto De Zerbi, proposti e chiacchierati. Eppure INEOS con Jim Ratcliffe alla fine ha scelto di tenersi stretta l'attuale guida tecnica, l'olandese Erik ten Hag che dopo una lunga trattativa ha anche firmato oggi il suo rinnovo di contratto con la nuova scadenza portata al 30 giugno 2026.ha prolungato il suo contratto come allenatore della prima squadra maschile del Manchester United fino a giugno 2026.

"Sono molto contento di aver raggiunto un accordo con il club per continuare a lavorare insieme. Guardando indietro agli ultimi due anni, possiamo riflettere con orgoglio su due trofei e molti esempi di progressione rispetto a dove eravamo quando sono arrivato.Tuttavia, dobbiamo anche essere chiari sul fatto che c'è ancora molto duro lavoro da fare per raggiungere i livelli che ci si aspetta dal Manchester United, il che significa lottare per i titoli inglesi ed europei. Nelle mie discussioni con il club, abbiamo trovato completa unità nella nostra visione per raggiungere questi obiettivi e siamo tutti fortemente impegnati a fare questo viaggio insieme".