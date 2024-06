ANP/AFP via Getty Images

Milan, nuovi contatti tra il Manchester United e Zirkzee: spunta una chiamata di ten Hag

22 minuti fa



Il Milan non ha abbandonato la pista che che porta a Joshua Zirzkee. Questa è quanto filtra da ambienti vicini al club rossonero, al di là della richiesta monstre di commissioni dell’agente Kia Joorabchian (intorno ai 15 milioni di euro) e la volontà del club rossonero di non arrivare in doppia cifra. Allo stato attuale dei fatti, l'unica società che può contare su un accordo fatto con il giocatore è proprio il Milan.



Ma Zirkzee, in ogni caso, è in cima anche alla lista del Manchester United. La novità è che negli ultimi giorni ci sono stati dei nuovi contatti tra l’entourage del calciatore e il board dei Red Devils, a conferma del forte interesse da parte della società inglese. Il tecnico Erik ten Hag, connazionale di Zirkzee, ha grande considerazione nei suoi confronti e lo considera un obiettivo tra i più importanti per rinforzare la rosa. Lo stesso allenatore, secondo quanto riporta Sky Sport, ha parlato col calciatore nel corso degli scorsi giorni.