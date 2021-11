In seguito al lancio di ieri di una bottiglia durante Lione-Marsiglia, che è costato la sospensione del match al Groupama Stadium l'Olympique Marsiglia ha presentato una denuncia a carico di ignoti. Il giocatore colpito è stato ​Dimitri Payet. Come riporta AFP un ragazzo di 17 anni ed un uomo di 32 sarebbero in custodia cautelare da ieri sera. L'uomo in particolare è accusato di aver lanciato la bottiglietta. Nella serata di ieri erano stati fermati anche due diciottenni con dei fumogeni, successivamente rilasciati.