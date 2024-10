Il Messaggero - Lotito furioso dopo Juventus-Lazio: 'Un altro scandalo'. A Formello torna l'incubo 'complotto'

GETTY

In casaè rimasta indigesta la direzione arbitrale della partita persa sabato contro laa Torino. L'edizione odierna de Il Messaggero scrive che, dopo la polemica esplosa con le parole del ds biancocelestegià nel ventre dell'Allianz Stadium, anche il patron, riporta il quotidiano. Il riferimento è anche a quanto accaduto nelle scorse settimane allo stadio Franchi, quando i biancocelesti si ritennero penalizzati da

, scrive sempre Il Messaggero, ricordando come Lotito, dopo quel contestato Lazio-Milan di sette mesi fa che vide la sua squadra finire in otto, invocasse l'uscita dell'Aia dalla Figc, pensando addirittura a una denuncia contro ignoti per non violare la clausola compromissoria.