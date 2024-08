Il Milan tra l'infortunio di Morata, il 9 a Jovic e l'addio ad Abraham: la strategia per l'attacco

Ildi Paulosi lecca le ferite. Il discorso arrivato oggi a Milanello da parte del proprietario, Gerry, e del suo primo collaboratore, Zlatan, è servito a provare a rasserenare gli animi, frustrati dal terribile uno-due subito tra Torino e Parma, dopo le indicazioni positive delle amichevoli pre-campionato:Certo, servirà, già a partire da sabato sera, all'Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni, per non peggiorare lo score di un punto in tre giornate: servirà soprattuttodopo lee, una media horror e da retrocessione.

- Serviranno però anche delle, troppo spesso elogiato ma, ovvero sempre fino ad ora: sono arrivateAlvaroe Noah, e una da un esterno, Christian. Lo spagnolo, l'unico in grado di offrire garanzie, a Roma sarà, mentre lo svizzero ha dimostrato di poter essere molto più utile quando entra dalla panchina e saltano gli schemi, piuttosto che schierato dall'inizio come punta centrale: col Parma non ha praticamente mai impensierito Suzuki, eccezion fatta per un tiro al volo finito alto, e in generale è stato poco cercato e trovato dai compagni.

- Discorso analogo si piò fare per Luka: il serbo,ereditata da Olivier Giroud eil principalepatisce la titolarità e la solitudine al centro dell'area, mentre diventa quasi implacabile quando subentra e al suo fianco c'è un altra punta.contro i biancocelesti, a meno di altre sorprese di formazione da parte di Fonseca, che allo stato attuale delle cose non sembrano pronosticabili. Francescoverrà nuovamente lasciato al, come giusto che sia: il suo impegno sarà domenica in casa contro il Carpi.

LE MOSSE SUL MERCATO - Per quanto concerne gli ultimi quattro giorni di calciomercato,secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club rossonero, né di provare altre mosse per immettere nuovi calciatori nel reparto offensivo,. Benché siano arrivate alcune voci in merito a una possibile uscita,è stata eloquente, tanto che il suo procuratore, FaliIbrahimovic ha ulteriormente confermato la decisione di non intervenire, anche perchéa meno di ormai improbabili uscite, e i due possibili pretendenti dell'estate, Niklase Tammy, giocheranno curiosamente nello stesso club, il West Ham.