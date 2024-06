Il pres. Duka: "L'Albania batterà 1-0 l'Italia. Broja al Milan? Mi piacerebbe vederlo in Serie A"

Getty Images

, il presidente della Federcalcio albanese, è intervenuto in diretta su TvPlay.“Le aspettative per l’Albania? Per noi è un orgoglio essere ad Euro24 per questa manifestazione. Affrontiamo tre squadre forti come l’Italia, la Croazia e la Spagna. Anche noi siamo una buona squadra perché abbiamo un bel percorso nelle qualificazioni. Il nostro obiettivo? Saremo contenti se dovessimo qualificarci per gli ottavi”.“Nel 2015 abbiamo fatto un’amichevole contro l’Italia a Genova e i nostri tifosi hanno cantato sia l’inno albanese che quello italiano. Abbiamo tanto rispetto per l’Italia. Speriamo di passare entrambi agli ottavi”.

“Il nostro gioiellino? Tutta la squadra perché noi siamo uniti, tutti insieme per i nostri obiettivi”.“Bajrami? Sicuramente è un buon calciatore, con grande qualità tecnica. Ma noi contiamo su tutti perché il calcio è uno sport collettivo”.“Hasa (calciatore della Juve Next Gen, ndr)? Sarà un calciatore della nostra Nazionale e non sceglierà l’Italia. Sto sponsorizzando Broja al Milan? Se arriva in Serie A sarei contento ma adesso nel ritiro nessuno pensa al mercato”

“Un pronostico per Italia-Albania? Vinciamo noi per 1-0. Per me sarebbe bello se l’Italia dovesse vincere l’Europeo con noi almeno agli ottavi. Il futuro di Sylvinho? Dopo l’Europeo rimarrà sicuramente con noi”.