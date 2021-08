L’uomo più veloce del mondo è un italiano. Ndove è arrivato quando aveva un anno e mezzo, è figlio di papà Lamont, ex militare dell’Us Army alla base di Vicenza, e di mamma Viviana, che il giorno dopo l’impresa in batteria ai Giochi di Tokyo aveva rivelato il piano segreto del figlio: “L’obiettivo di Marcell è scendere sotto 9”90”. Ci era già riuscito nella semifinale, con 9’’84, il primato europeo, chesi è superato in finale, entrando nella leggenda.Quando lo scorso marzo si è presentato agli Europei di Tortun, in Polonia, per prendersi l’oro indoor nei 60 metri in 6”47 (miglior prestazione mondiale e nuovo record italiano) si era capito che questo poteva essere il suo anno. Un’ascesa veloce, confermata nei tempi: 9”95 il 13 maggio a Savona, ritoccato in 9”94, poi 9”84, infine 9”80 nelle notti di Tokyo(“Non è ancora tutto risolto però almeno adesso ci parliamo: il traduttore di Google mi dà una mano con l’inglese…”), gli ha dato serenità. L'ha liberato mentalmente.l'amore per la moglie e per i tre figli, le gioie e le sofferenze, ora dovrà trovare spazio per incideresulla pelle. Il giorno della salita sull’Olimpo.A fine gara è stato un'esplosione di gioia. Davanti alle tv italiane, meno di fronte ai media internazionale. Colpa dell'inglese un po' maccheronico, come aveva ammesso qualche mese fa:. Non è un problema ​Marcell, parlano i tuoi occhi. Battono i nostri cuori.