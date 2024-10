Il Real Madrid ha scelto, Wirtz è il "nuovo Modric": sfida a Bayern Monaco e Manchester City, le cifre

Getty Images

Ilpensa al futuro e tra le priorità ce n'è una ben chiara: trovare il successore di, alla sua ultima stagione con i blancos. E la scelta su chi debba prendere il posto del croato a partire dal 2025 è già stata presa dalla dirigenza spagnola:è il nome in cima alla lista.Lo assicura l'edizione odierna di As, che sottolinea come il classe 2003 sia ormai da tempo in cima alla lista dei desideri delle merengues, pronti ora a muoversi in maniera più concreta.- Il modus operandi dinelle grandi operazioni, sottolinea il quotidiano iberico, è sempre lo stesso: lavorare, in punta di piedi e cercare di evitare passi falsi. Segretezza e discrezione, ma il gradimento del Real per la stella del Bayer Leverkusen è noto sia al club tedesco, sia soprattutto allo stesso Wirtz e a suo padre-agente, Hans-Joachim.

- Wirtz piace e per caratteristiche tecniche viene ritenuto il profilo più idoneo per occupare la casella che Modric lascerà vuota. E a rafforzare la sua candidatura, ci sarebbe anche la possibilità di vederlo a Madrid in coppia con l'allenatore che gli ha permesso di fare il salto di qualità:. Lo spagnolo è considerato uno dei nomi più caldi per raccogliere l'eredità disulla panchina blanca, voce alimentata anche da chi il mondo Bayer lo conosce bene come(ex allenatore ed ex dirigente del club di Leverkusen, complessivamente per 35 anni).

- Il Real Madrid punta Wirtz quindi, ma ci sono diversi aspetti con cui fare i conti e il primo è quello legato aidell'eventuale operazione. Il talento classe 2003 ha une la sua valutazione è mostruosa:, cifra ammessa e poi "ritrattata" dal CEO delle Aspirine("Ho sbagliato a dire che il suo prezzo si aggira sui 150 milioni: in effetti,"), a sottolineare che strappare il ragazzo ai tedeschi non sarà assolutamente semplice.

C'è poi l'aspetto stipendio, per il quale c'è da lavorare con il padre-agente. Attualmente Florian al Leverkusene chiaramente punta a un sensibile aumento dell'ingaggio con l'eventuale passaggio in un club di livello assoluto come il Real Madrid.- L'altro aspetto con cui devono fare i conti le merengues è la folta e agguerrita concorrenza per Wirtz. In particolare quella del, che a sua volta vede nel 21enne l'erede perfetto di(che può volare in Arabia Saudita), e del, che sogna di riunire i due grandi talenti tedeschi di questa generazione,e appunto Wirtz. Più defilato invece il Barcellona, che ha fatto dei sondaggi ma non ha approfondito.