Il Salisburgo può partecipare al Mondiale per Club 2025: ecco come

Dopo l'ufficialità della qualificazione del Borussia Dortmund al nuovo Mondiale per Club che si terrà nella sua prima edizione l'anno prossimo (2025), rimangono solo tre posti da assegnare alle squadre europee. Ricapitoliamo un po' i criteri.



Ci sono quattro posti che sono assegnati di diritto alle ultime quattro vincitrici della Champions League, più altri otto che vanno alle altre otto squadre meglio piazzate nel ranking, escluse, se corrispondono, le dette vincitrici. Una nazione non può avere più di due rappresentanti via ranking, altri posti sono possibili solo grazie alla vittoria del trofeo. Al momento la situazione è la seguente:



VINCITRICI



2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City

2024: ?



RANKING



Bayern Monaco

PSG

Inter

Borussia Dortmund

Porto

Benfica

Barcellona/Atletico Madrid

Juventus/Napoli



IL SALISBURGO E' QUASI DENTRO - Dato che molte delle favorite di quest'anno sono già sicure di un posto, se la Champions dovesse essere vinta da qualsiasi squadra che non sia Arsenal o Psv Eindhoven, il posto vacante andrebbe al Salisburgo, la prima squadra nel ranking di un paese che non ha esaurito gli slot a disposizione. Quindi proprio il Salisburgo.