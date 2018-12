Sembra ormai una formalità l'acquisto di André Silva a titolo definitivo da parte del Siviglia.

Il portoghese ha stupito tutti con un ottimo inizio di stagione nel club andaluso, mettendo a segno 8 gol in 12 partite di Liga.



Prestazioni che non sono passate inosservate dalla dirigenza rossonera che, come sottolineato dall'allenatore del Siviglia, Joaquin Caparros, nulla potrà qualora il club spagnolo decidesse di esercitare il diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro.