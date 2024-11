Il Sole 24 Ore - Inter, Goldman Sachs propone acquirenti: due scenari per Oaktree

Getty

Dal 22 maggio 2024che ha escusso il pegno da Suning, precedente proprietario a cui il fondo aveva prestato. Il fondo statunitense, che era già nel Cda del club nerazzurro dal 2021, è dunque alla prima vera stagione al comando, ma le domande sul futuro e su una possibile cessione cominciano già a circolare.Vendere o rimanere almeno tre anni? Secondo Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, il centro della discussione per Oaktree è proprioquindi fino al 2027, per dareoppure vendere la società in tempi più brevi.

ACQUIRENTI - Ci sarebbero, stando a quanto scrive il quotidiano economico già: “Diverse banche d’affari, tra le quali l’americana Goldman Sachs, avrebbero infatti proposto negli ultimi mesinerazzurro. Ma nessun interesse avrebbe poi avuto un’evoluzione concreta”.LA SPINTA DI CANO - Oaktree, in quanto fondo, valuta diverse opportunità, quindi anche la cessione prima dei tre anni. C’è, però, chi, comeha voglia di arrivare almeno al 2027: “C’è da dire che Oaktree è un fondo e come tale valuta tutte le opportunità. Ma nel caso dell’Inter, il tema è dibattuto tra Milano e Los Angeles.