Dopo diverse stagioni altalenanti, Simone Scuffet quest'anno è tornato protagonista in campo grazie allo Spezia. Con la formazione ligure, in serie B, l'estremo difensore di proprietà dell'Udinese sta disputando una buona stagione, tanto che il Torino ha iniziato a seguirlo con particolare interesse.



Il direttore sportivo Massimo Bava vorrebbe portarlo sotto la Mole, sia nel caso in cui la prossima estate Salvatore Sirigu restasse, sia in quello in cui partisse.