Joao Cancelo è sempre più lontano dall'Inter e dal campionato italiano, dove è corteggiato pure dalla Juventus. Scaduto il termine ultimo del 31 maggio per esercitare l'opzione per riscattare il laterale portoghese dal Valencia a 35 milioni di euro, il club nerazzurro rischia di perdere definitivamente le speranze di imbastire una nuova trattativa per l'ex Benfica. Causa paletti imposti dalla Uefa in tema di Fair Play Finanziario, entro il prossimo 30 giugno l'Inter non puà accontentare le pretese economiche della società spagnola e in queste ultime ore, secondo quanto riferisce Sky Sport, va registrato il deciso inserimento del Wolverhampton, squadra appena promossa in Premier League e nella quale vanta molti interessi l'agente portoghese Jorge Mendes, procuratore anche di Cancelo. I Wolves hanno presentato una prima offerta da 40 milioni di euro e in questo momento sono avanti a tutti.