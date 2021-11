Ciro Immobile, attaccante della Lazio, out contro la Juve e con la Nazionale per un problema muscolare, parla delle sue condizioni al Corriere dello Sport: “L’infortunio va meglio, ogni giorno miglioro. Se non fosse stato per il polpaccio, probabilmente ce l’avrei fatta a giocare con la Juve ma si tratta di un muscolo particolare, delicato. Era preferibile non rischiare. Devo fare la risonanza di controllo. In questo momento il dolore è passato, ho solo un po’ di paura. Non vorrei fermarmi di nuovo, ci vuole cautela. Spero di tornare presto".