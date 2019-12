Dopo 17 gol in 14 giornate di campionato è padrone della classifica marcatori: un rendimento eccezionale che ha stimolato i betting analyst, dai quali ora arrivano nuove previsioni sul futuro di Ciro Immobile. Grazie a un inizio di stagione in stato di grazia, riferisce Agipronews, il centravanti della Lazio domina le scommesse sul capocannoniere di Serie A - dove è offerto a 1,20 - ma da oggi finisce in primo piano anche nelle giocate su Euro 2020. Il posto da titolare con l’Italia, a questi ritmi, sarà assicurato, così come la possibilità di ambire al titolo di miglior marcatore degli Europei. Il colpo doppio è offerto sul tabellone a quota 18,00. La quota è piuttosto alta ma il traguardo non sembra impossibile, considerato il girone abbordabile dell’Italia e il fatto che gli azzurri giocheranno le prime tre partite all’Olimpico di Roma, proprio la "casa" di Immobile, finora a 10 reti con la Nazionale.