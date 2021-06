Dopo una settimana di pausa, ritorna il, uno degli appuntamenti satellite del, evento organizzato dache si terrà come da tradizione a novembre, per questa edizione 2021 in formato hybrid, sia online che offline. Per la sesta puntata del Cafè, intitolata “” powered by Italiacamp, gli ospiti eranodi Social Media Soccer,di Italicamp edel Cagliari Calcio.- L'impatto sociale e sport, e in particolare il calcio, hanno una connessione forte e che ha portato le istituzioni del pallone a programmare una serie di iniziative. Lo sottolineaHead of Community Domain di Italiacamp: "l calcio come importante sinonimo di impatto sociale è un argomento di cui si parla da anni, oggi FIGC e UEFA stanno facendo una serie di iniziative insieme, ad esempio hanno realizzato la valutazione dello(il, ndr). Si tratta di un indicatore che restituisce il valore dell’impatto socioeconomico generato dagli investimenti compiuti nel settore calcio e connessi principalmente ai tesserati FIGC". E il report del 2020 restituisce una stima interessante proprio sullo SROI:suddivisi tra benefici economici, sociali e connessi alla salute.- Un altro aspetto fondamentale riguarda la lotta alla discriminazione ed Elisabetta Scognamiglio cita anche uno studio condotto dall'Università di Cambridge per comprendere se l’esposizione di una celebrità può ridurre i pregiudizi razziali. Lo studia si concentra in particolare sulla figura di: dal suo arrivo al Liverpool nel 2017, si evince,, la Responsabile Csr delCalcio, ha raccontato l’esperienza del club sardo su questo argomento: "Parlo del progetto di scuola di tifo e Curva Futura interamente dedicato ai bambini che seguono il progetto della Scuole di tifo e poi si incontrano allo stadio per tifare correttamente. Spesso vengono ospitati piccoli tifosi di altre squadre. Inoltre, abbiamo eliminato totalmente la plastica dallo stadio da qualche anno. Abbiamo messo su progetti con aziende pubbliche e private per facilitare la mobilità allo stadio con alternative più ecologiche. Insieme a Lega Ambiente e un altro nostro sponsor ci siamo attivati per la pulizia delle spiagge. Cito anche le ultime due campagna a cui tengo particolarmente,, in cui siamo scesi in campo nella sfida di ritorno contro il Milan con il logo abbracciato dalla bandiera arcobaleno, e parallelamente abbiamo portato avanti contri col team educativo del settore giovanile per sensibilizzare i nostri giovani atleti e quelli della prima squadra. Se ne parla troppo poco ed ora è arrivato il momento per farlo".Il Social Football Cafè torna mercoledì 23 luglio sempre alle 14:30 con la puntata "Sponsorship and Value Proposition: quale futuro per il brand marketing nel calcio?".