In Copertina - Anguissa è l’arma in più del Napoli: con Conte ancor più che con Spalletti

Sostenere che Busquets fosse il vero fuoriclasse del Barcellona di Guardiola o che il giocatore più decisivo per la conquista dello Scudetto del Napoli fosse il pur brillante Lobotka è spesso frutto della volontà di provare a vedere, o a fingere di farlo, qualcosa in più rispetto a ciò che, invece, la storia ci racconta.

Provando, dunque, a venire fuori da questa narrazione spesso mirata alla ricerca di una frase ad effetto o, appunto, a generare l’impressione di vedere più in profondità degli altri, quando invece molte volte tutto è abbastanza lapalissiano senza bisogno di scavare troppo, è possibile affermare che. Un Napoli che, a differenza di quello condotto al titolo da Spalletti due anni fa, quest’anno sta facendo leva settimana dopo settimana su protagonisti diversi, agendo più da coro che da individualità e costruendo mattone dopo mattone la propria corsa verso il titolo.

A differenza di quanto fatto da McTominay e Lukaku, dai quali ci si aspettava il contributo importante che entrambi stanno offrendo,. Non perché il centrocampista camerunense non avesse già dimostrato, proprio a Napoli, di essere all’altezza di una squadra in grado di lottare per lo Scudetto, ma perché, persino nelle rare occasioni in cui il Napoli di Garcia prima, Mazzarri poi e Calzona, era stato capace di portare a casa qualche buona prestazione.

L’arrivo di McTominay sembrava poterne in parte limitare l’utilizzo, ma Antonio Conte - come sempre - ha saputo adattare il proprio gioco ai calciatori di cui dispone, ritagliando per Anguissa un ruolo centrale nel suo undici ed esaltandone delle caratteristiche mai emerse appieno nemmeno durante la gestione Spalletti.: recupera palla, riparte con convinzione, aiuta Lobotka in impostazione quando lo slovacco viene marcato a uomo e, soprattutto, ha iniziato ad essere determinante anche in zona goal. Reti (già 4), assist e soprattutto tante giocate determinanti nella trequarti avversaria per creare superiorità e mettere in condizione i vari Neres, Politano e McTominay di poter finalizzare. Se poi riesce anche a fornire assist come quello per Lukaku, determinante per piegare la resistenza dell’Atalanta, il suo contributo diventa davvero da protagonista assoluto.