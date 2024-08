In Copertina - Dybala, il "normale" che diventa "straordinario" fra chi si chiama fuori per colpa del mercato

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, peròscegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato.No, a differenza di altri colleghi non ha fatto goal né contribuito al successo della Roma, ma - spoiler - la nostra copertina non sarà dedicata al miglior giocatore della giornata, semplicemente a colui (talvolta a coloro) cheE Dybala lo ha fatto più di tutti.

, tra le proteste di addetti ai lavori, tifosi e - soprattutto - allenatori. E tra unche chiede di non essere convocato, un"desaparecido", unpraticamente fuori rosa e unsul quale regna il silenzio,cioè restando al servizio della squadra, attendendone le decisioni sul fronte mercato e rispettandone quelle sul piano tecnico, andando a sedere in panchina.

E, da quella panchina, nessun segnale di malessere, nessuna smorfia, nessuna distrazione, anzi. La disperazione dopo la parata di Scuffet sull'amico Soulè è solo il fermo immagine di 69 minuti vissuti da tarantolato, da primo tifoso della squadra.verrebbe da chiedersi. Beh, di strano c'è - appunto - che ciò che dovrebbe rientrare nella normalità sia visto come un qualcosa di straordinario perchéLo si fa, a volte, per preservare i giocatori da possibili infortuni che potrebbero far saltare affari milionari ma, sempre più spesso,O almeno questo ci raccontano. Come se ognuno di noi, nel proprio mestiere, dopo un colloquio di lavoro con un'altra azienda chiedesse un periodo di pausa finché non riceverà una risposta - positiva o negativa - sull'esito dell'incontro

Dybala, invece, non solo si è reso disponibile ma ha anche disputato venti minuti da protagonista,Una di quelle giocate che i tifosi della Roma temono di non vedere più già a partire dalla prossima gara e senza le quali l'intera Serie A perderebbe una buona fetta di qualità. E soprattutto un professionista vero.