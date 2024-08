Cagliari-Roma LIVE

chiude il programma domenicale della prima giornata della Serie A 2024/25 con il match d'esordio alla Sardegna Arena che avrà il calcio d'inizio a partire dalle 20.45. I sardi non avranno più Claudio Ranieri in panchina sostituito da un Davide Nicola che ha già convinto all'esordio in Coppa Italia nel 3-1 alla Carrarese. Gli ospiti guidati da Daniele De Rossi sono invece alle prese con il chiacchieratissimo caso Dybala (convocato) e vogliono un'esordio che lascia alle spalle un'estate tormentata. Arbitra La Penna, assistito da Bercigli e Mokhtar con Cosso quarto uomo, Mazzoleni e Sozza al Var.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Le Fée; Soulé, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. De Rossi.Partita: Cagliari-Roma.Data: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.