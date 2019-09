Lunedì pomeriggio, nei propri uffici a Milano, il presidente del Torino Urbano Cairo, qualche ora prima di chiudere con il Napoli l'affare Simone Verdi, ha ricevuto la visita del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Il motivo dell'incontro non è però da ricercare in quale trattativa di mercato: lo stesso presidente viola ha anche dichiarato ai colleghi presenti davanti agli uffici della Cairo Comunication, di non essere lì perché interessato a qualche giocatore granata.



Perché Cairo e Commisso si sono visto? Con ogni probabilità per via della causa multimilionario che Torino e Fiorentina (insieme al Chievo Verona) hanno presentato ai danni di IMG: i granata hanno formulato una richiesta di danni pari 167,8 milioni di euro, i viola invece per un importo di 241,6 milioni.