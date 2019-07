Il Torino è alla ricerca di un esterno sinistro bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva, che possa giocare senza problemi nel 3-4-3 di Walter Mazzarri. L'Inter, invece, di esterni mancini ne ha più di quanto ne servano ad Antonio Conte. E' così i dirigenti nerazzurri hanno contattato quelli granata offrendo loro Federico Dimarico.



Il terzino nerazzurro, rientrato all'Inter dal prestito al Parma, non sembra però stuzzicare molto la fantasia del Torino che per la fascia sinistra sta seguendo altri giocatori: l'obiettivo del presidente Urbano Cairo è quello di portare sotto la Mole uno tra Mario Rui e Diego Laxalt.