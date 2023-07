La popolarità di Massimo Ferrero è ai minimi storici. A Genova il suo addio dalla Sampdoria è stato salutato come una vera e propria liberazione, e i suoi tentativi di approcciarsi ad altre società come Perugia e Ternana sono stati respinti con grande decisione dalle tifoserie interessate. Il Viperetta inoltre è alle prese con vari problemi di carattere economico e giudiziario. L'imprenditore romano 'vanta' già una bancarotta patteggiata alle spalle, ha due società coinvolte nella procedura di concordato fallimentare, è arrivato ad un passo dal fallimento con la Sampdoria, e il 6 dicembre 2021 è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a seguito di un'indagine della procura di Paola, che ha portato ad un processo in cui gli vengono contestate bancarotta e vari altri reati societari. Eppure c'è qualcuno che ritiene giusto concedere spazio all'ex presidente doriano,e non solo.



Questo 'qualcuno' è addirittura un'Università, anzi, per la precisione la sua emittente radio. Parliamo di Radio Cusano Campus, un progetto 'promosso e sviluppato', si legge sul loro sito ufficiale, dall’Università Niccolò Cusano di Roma. L'emittente ieri con un post Facebook ha annunciato 'Novità in arrivo' nel palinsesto. La trovata? Un format dal titolo "Ferrero, non solo sport". Una trasmissione che partirà proprio oggi, affidata al Viperetta che potrà così condurre un suo programma e gestire lo spazio concessogli da una radio universitaria.