Incredibile quello che è successo in Ligue 1 sabato scorso nella partita tra Nizza e Tolosa, poi terminata 3-0 per i padroni di casa: il match si è disputato senza il Var, a causa di un malfunzionamento della tecnologia causato dai topi. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino Le Figaro, un gruppo di ratti presenti nello stadio di Nizza, l‘Allianz Riviera, avrebbe rosicchiato i cavi rendendo inutilizzabile la tecnologia: fortunatamente non si è verificato nessun episodio che ha richiesto l'intervento del VAR e tutto è finito bene, nonostante i roditori.