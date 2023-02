IL CENTROCAMPISTA VA IN PORTA E PARA UN RIGORE AL 94'

Incredibile a #Giugliano: #Parlati finisce in porta a causa dell'espulsione del portiere, coi cambi terminati, e blocca il rigore del possibile 1-1 a #Salvemini. ASSURDO#SerieC pic.twitter.com/ZiujMylfmc — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) February 12, 2023

Vittoria incredibile per il, che nel pomeriggio batte il Giugliano per 2-0 ma con un epilogo epico:, sul risultato di 1-0 per i laziali, viene fischiato un calcio di rigore al Giugliano, con conseguente espulsione del portiere dei padroni di casa. Finiti i cambi,calciato dall'avversario Salvemini: pochi secondi dopo raddoppio del Monterosi e partita in ghiaccio.