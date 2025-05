Psg, Dembélé: "Pallone d'Oro? Ci penso ma non conta. L'Inter merita la finale, può farci male"

AFP via Getty Images

Alla vigilia di, per i parigini, in conferenza stampa, ha parlato Ousmane. Queste le parole dell'attaccante."Come ho detto più volte, sono moltodi essere arrivato in finale. Abbiamo lavorato sodo, non è stato sempre facile: non siamo partiti bene, ma abbiamo fatto la differenza nella seconda parte dell'annata. Essere qui è eccezionale, è un momento di grande gioia".“Sono ripetitivo, l’importante sono i trofei di squadra che potrei vincere e non su quelli individuali.

“Non fu una passeggiata col, ma fa parte del calcio. È stato un momento difficile a livello personale, ma sono riuscito a trovare un alto livello e lo stesso ha fatto la squadra."Bisogna restare, chiaramente c'è tanto entusiasmo e noi siamo entusiasti, però bisogna rimanere. Dovremo gestire le emozioni, sarà una chiave della partita".

"Sono molto contento di ritrovarli in, hanno disputato un'ottima stagione.è molto intelligente, difficile da superare: spero di batterlo, ma sono contento di trovarlo da avversario in in finale di Champions League".Giocano insieme da 4-5 anni, sono molto fisici e sanno sia difendere sia attaccare. Sanno gestire il possesso palla, sanno mettere in difficoltà gli avversari. Dovremo essere concentrati dal primo all'ultimo minuto, altrimenti possono farci male".

"Sì, nel 2018 con la Francia è andata bene, poi meno bene. Ora mi gioco un sogno, non vedo l'ora"."È un giocatore, si è ambientato bene: non credo sia così difficile, inoltre ha tantoe lavora tanto, capisce subito cosa gli viene chiesto. È stato accolto a braccia aperte a Parigi"."No, me lo chiedete spesso:. Lui aveva un sogno, di giocare nel: lui è andato, ma il PSG va avanti. C'è un prima, un durante e un dopo Mbappè: ora ci concentriamo su cosa fare".

"Mi ha chiarito subito di voler puntare su di me come, è un ruolo dove ho possibilità di spostarmi e che mi piace: si tratta di creareper gli avversari. A volte ti metti oltre la linea difensiva, a volte dietro, cerchi di farla impazzire e mi piace molto".