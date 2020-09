Gianni Infantino, presidente della Fifa nonché noto tifoso dell’Inter, parla dopo l’incontro odierno con il Premier Giuseppe Conte, insieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina.



“Chi preferisco tra Conte Giuseppe e Conte Antonio? Li prendo tutti e due, spero che vincano entrambi". Lo dice scherzando il presidente della Fifa Gianni Infantino, noto tifoso interista, rispondendo a una domanda di un cronista in conferenza stampa in Federcalcio dopo aver fatto visita al premier italiano a Palazzo Chigi.



Poi Infantino parla di Nicolo Zaniolo: “Un abbraccio a Nicolò Zaniolo per il suo infortunio, tornerà sicuramente più forte di prima. Quando ci sono infortuni del genere ci si pongono domande se è giusto o no giocare. Penso che dobbiamo imparare dalle situazioni, anche per quanto riguarda il formato e come ridurre il numero di partite in generale dando possibilità di recupero. Serve una discussione generale tra federazioni e confederazioni. Solo in Europa si è giocato, negli altri continenti non si è giocato. Bisogna riflettere solo su questo".