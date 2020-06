16.10 Timori confermati: la prima radiografia effettuata all'ospedale di Forlì ha confermato la frattura della clavicola sinistra per Dovizioso, che sarà operato questa sera a Modena.



A tre settimane dall'inizio del Motomondiale, fissato per il prossimo 19 luglio in Spagna, a Jerez de la Frontera, scatta l'allarme per le condizioni fisiche di Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è stato protagonista infatti di una caduta durante la prima prova del campionato regionale emiliano di motocross sulla pista di Monte Coralli - nei pressi di Faenza - alla quale stava stava partecipando per tenersi in allenamento.



Il motociclista è stato immediatamente trasportato all'ospedale della sua città natale, Forlì, per verificare la natura dell'infortunio, ma le prime impressioni non sono incoraggianti e avanzano il sospetto che Dovizioso si sia fratturato una clavicola. Soltanto la radiografia a cui sarà sottoposto chiarirà questo dubbio, ma il Dovi rischia seriamente di mancare l'appuntamento con la prima gara della MotoGP 2020 in un periodo già inquinato dai rumors sul complicato rinnovo di contratto con la Ducati.