Infortunio Rabiot, quando torna? Quante e quali partite salta con la Juve

La Juventus si prepara al big match di domenica sera contro il Napoli con il centrocampo in emergenza. Massimiliano Allegri non avrà a disposizione né Adrien Rabiot né Weston McKennie: il primo si è lussato l'alluce del piede destro nell'ultima partita di campionato contro il Frosinone, l'ex Schalke ha rimediano una lussazione alla spalla. Entrambi quindi non saranno a disposizione per la trasferta del Maradona nel big match della 27a giornata di Serie A, ma probabilmente saranno costretti a saltare anche altre partite.



QUALI PARTITE SALTA RABIOT - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il centrocampista francese potrebbe rientrare a fine marzo dopo la sosta per le nazionali. Oltre alla sfida contro il Napoli in programma domenica 3 marzo alle 20.45, Rabiot salterebbe anche la partita casalinga contro l'Atalanta del 10 marzo (ore 18), e il match contro il Genoa all'Allianz Stadium in programma una settimana dopo alle 12.30. Da cerchiare in rosso sul calendario la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio il 30 marzo alle 18, quella potrebbe essere la partita del rientro.



I NUMERI DI RABIOT NELLA JUVENTUS - Dopo essere stato a un passo dal Manchester United Rabiot alla Juventus è rinato grazie alla gestione di Allegri: in questa stagione il centrocampista francese è sempre stato titolare saltando solo cinque partite per infortunio e squalifica; 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, 4 gol e 3 assist. Qualche partita l'ha fatta anche con la fascia da capitano al braccio, compresa l'ultima col Frosinone nella quale poi si è fatto male.