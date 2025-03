Inghilterra-Albania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non solo UEFA Nations League in questa sosta per le nazionali, al via anche il percorso delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 e tra le partite in programma c'èI Tre Leoni si affidano acome commissario tecnico e vogliono partire subito con una vittoria a Wembley per prendersi immediatamente la vetta del gruppo K, nel quale sono inserite anche Serbia, Lettonia e Andorra.Per gli albanesi dicaccia a punti utili per il primo o anche il secondo posto.Tutte le informazioni su Inghilterra-Albania:

: Inghilterra-Albania: venerdì 21 marzo 2025: 20.45: UEFA TV: UEFA TV: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.. Tuchel.: Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Laci, Asllani, Ramadani; Asani, Manaj, Bajrami.. Sylvinho.- La sfida tra Inghilterra e Albania sarà trasmessa da UEFA TV, così come gli altri quarti di finale di Nations League, tramite l'app per smart tv.

In alternativa, basterà avviare il sito UEFA.tv su un pc/notebook/computer e collegarlo con un cavo HDMI al televisore.- Inghilterra-Albania sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo nome utente e password.In alternativa, si potrà vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv disponibile su computer, notebook e pc.