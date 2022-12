Bukayo Saka, esterno dell'Arsenal e dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa e ha rifiutato il paragone con Kylian Mbappé: "Grazie per il complimento, ma penso che ci sia solo uno Mbappé e ci sia solo un io. Voglio essere me stesso, aiutare la mia squadra nel miglior modo possibile. Ci sono molti giovani talenti in questo Mondiale. Potrei nominarne tanti, penso a Bellingham che è incredibile e gioca con noi. Sono contento che siamo tutti qui e Mbappé è uno dei migliori al mondo. Conosciamo le sue qualità e dobbiamo prepararci a fermarlo. Non è solo lui comunque, la Francia ha tanti giocatori di qualità".