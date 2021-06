Dopo il successo di misura all'esordio contro la Croazia,per la seconda giornata del, reduce dalla sconfitta per mano della Repubblica Ceca di Schick.ed ha segnato almeno 2 gol in cinque dei sei scontri successivi (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).farebbero la storia se riuscissero ad ottenere il successo poiché, mentre tentano di avvicinarsi al record nazionale di dieci vittorie consecutive che rimane imbattuto dal 1909.La Scozia ha subìto una sconfitta nella sua prima giornata (2-0, contro la Repubblica Ceca), interrompendo la sua sequenza di cinque partite consecutive da imbattuta (2 vittorie, 3 pareggi)., e non è riuscita a segnare in cinque delle sette partite di sempre in un Europeo. Qualsiasi risultato diverso dalla vittoria renderebbe improbabile la qualificazione al turno successivo, quindi il record recente di(2 pareggi, 8 sconfitte) è qualcosa di preoccupante.Giocatori da tenere d'occhio:— il miglior record di sempre nella storia dell'Inghilterra. Dei 18 giocatori che hanno fatto almeno 2 tiri in porta durante la prima giornata, lo scozzese Lyndon Dykes è stato uno dei cinque a non essere riuscito a segnare.Statistica in evidenza: questo è il 33° scontro diretto a Wembley, con nessuno dei 32 precedenti che è terminato 0-0.