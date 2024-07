Inghilterra, Southgate: "Il mio futuro? Non è il momento. Kane non al suo livello"

AFP via Getty Images

A tenere banco in queste ore in casaè la conferma o meno in panchina del ct GarethIntervistato da ITV, l'allenatore non si è voluto sbilanciare: "Non credo che sia un buon momento per prendere una decisione come questa. Ho bisogno di parlare con le persone giuste e non succederà adesso.Ai microfoni della BBC, Southgate ha aggiunto: "Avere un giorno in meno per prepararsi è sicuramente uno svantaggio, ma fino all'80' eravamo ancora in partita. Ci vorrà un po' di tempo per analizzare tutto a fondo.

Sulla sostituzione di Kane: "Fisicamente è stata dura per lui. È arrivato al torneo con pochi minuti giocati e non ha raggiunto il livello che tutti speravamo. Le partite sono estremamente impegnative e abbiamo pensato che la freschezza di Ollie ci avrebbe permesso di pressare meglio e offrire una spinta in avanti. Penso che i sostituti siano entrati in campo e abbiano fatto ciò che gli avevamo chiesto."