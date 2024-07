Inghilterra-Svizzera, perché Bellingham è in campo nonostante la squalifica

AFP via Getty Images

Le formazioni di Inghilterra-Svizzera , quarti di finale di Euro 2024, sono state annunciate, e Judeè regolarmentea causa del gestaccio successivo all'esultanza per il gol nel turno precedente contro la Slovacchia. Come mai può giocare?La risposta è semplice:, che è stata comminata assieme ad una multa di circa 30mila euro,. Cosa vuol dire? Che Bellingham può giocare come se questa squalifica non esistesse, ma, nell'arco di un anno dall'emissione della squalifica,

Esempio pratico: in autunno Bellingham viene squalificato perché prende due gialli per falli di gioco nel girone di Champions? Salta regolarmente una giornata. Viene squalificato perché insulta l'arbitro, fa gesti impropri o simili? Oltre alla sanzione relativa, dovrà scontare anche la giornata che pende su di lui da Inghilterra-Slovacchia. Anche se a farne le spese, in questo caso, sarà il Real Madrid e non la nazionale dei Tre Leoni.