Un'offerta irrinunciabile, prendere o lasciare. L'ultimo contratto della carriera, che cambia la vita, non solo sportiva.e sta seriamente pensando di accettarla. A giugno scadrà il suo contratto con il Napoli, la trattativa per il rinnovo è ferma da mesi, motivo per il quale l'addio resta, a oggi, l'ipotesi più probabile. I primi contatti risalgono a novembre, quando Insigne ha ascoltato e ringraziato, promettendo di valutare quanto messo nero su bianco, in questi giorni i dirigenti canadesi sono tornati alla carica.che in Ontario ha segnato 83 gol in 142 partite, conquistando anche un titolo di capocannoniere.Secondo quanto riportato da Mlssocceritalia.com. Tanti soldi che farebbe di Insigne uno dei giocatori più pagati della Lega e uno dei​Al momento il TFC ha in rosa tre DP, ​con il venezuelano candidato numero uno. Insigne può essere tesserato in una delle due finestre di mercato annuali,L'anno scorso la ​Primary Transfer Window iniziò il 10 marzo e terminò il primo giugno, la seconda si aprì il 7 luglio e si chiuse il 5 agosto. Quest'anno sarà diverso, perchè la stagione 2022 prende ufficialmente il via il 26 febbraio.