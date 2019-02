Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è intenzionato a schierare un 4-2-3-1 contro il Parma con Nainggolan - che torna dal 1' - nel trio con Candreva e Perisic alle spalle di Icardi. Chance per Gagliardini a centrocampo al posto di Vecino mentre in difesa possibile conferma per i due terzini Cedric e Dalbert.