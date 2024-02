Inter a Roma senza Inzaghi: chi è il vice Farris e i 3 precedenti da primo in panchina

L'Inter che si appresta a partire alla volta di Roma per il primo big match della 24esima giornata di Serie A avrà con sé, ma non in panchina, il suo uomo più importante, l'artefice di questa stagione strepitosa, Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro, infatti, nel corso della partita contro la Juventus e vinta per 1-0 è stato ammonito dall'arbitro Maresca e, essendo in diffida, è stato squalificato. Al suo posto in panchina scenderà con il ruolo di prima guida Massimiliano Farris, storico vice dell'allenatore piacentino.



CHI E' FARRIS - Ex terzino sinistro con un passato fra Torino (Serie A) e serie minori, incrocia la sua carriera da calciatore con quella di Maurizio Sarri che ha come allenatore fra il 2003 e 2005 alla Sangiovanese. Grazie all'attuale allenatore della Lazio si decide ad intraprendere la carriera da allenatore. Dal 2014 incontra durante le finali del campionato Primavera l'allora allenatore della Lazio Primavera, Simone Inzaghi e da lì inizia il rapporto lavorativo fra i due.



TRE PRECEDENTI CON L'INTER - Non è la prima volta che Farris si ritorva "costretto" a sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Sono infatti 3 i precedenti che tornano indietro agli ultimi 2 anni. La prima volta è data 27 ottobre 2021 con i nerazzurri usciti vittoriosi per 2-0 dalla trasferta a Empoli. La sceonda volta fu sempre in campionato e intrasferta con l'Inter uscita dal Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti con un pareggio per 1-1. Infine l'ultima apparizione avvenuta in campo europeo con l'Inter vincente per 4-0 a San Siro contro il Viktoria Plzen.