Inter, l'ultimo ostacolo per lo scudetto: febbraio e marzo i mesi neri di Inzaghi, i dati horror

ADG

L'Inter di Simone Inzaghi, fino a questo momento della stagione, l'inizio di febbraio, ha letteralmente "ammazzato" il campionato di Serie A: 57 punti totalizzati, frutto di 18 vittorie, 3 pareggi contro Juve, Genoa e Bologna e una sola sconfitta, contro il Sassuolo ad ottobre. Cinquantuno le reti messe a segno dal miglior attacco del campionato, a +5 sul Milan, appena 10 le reti incassate dalla difesa meno battuta del torneo, a -4 dalla Juventus. Nel mezzo, una serie di scontri diretti vinti e dominati, dal 5-1 ai cugini rossoneri fino all'1-0 ai rivali bianconeri, molto più netto di quanto dica il risultato. Nulla sembra poter scalfire l'armata nerazzurra, in grado di superare anche i pochi momenti di difficoltà vissuti finora, come ad esempio l'impegno casalingo contro il Verona. Un'Inter mastodontica, praticamente invincibile.



14 PUNTI IN 120 GIORNI - E allora, cosa può andare storto? La Serie A è già finita? Molto probabilmente sì, ma c'è una fiammella di speranza che può tenere accesi i sogni di rimonta delle rivali: Juve e Milan sono al momento distanti rispettivamente 4 e 8 punti, ma l'Inter deve recuperare la partita contro l'Atalanta, a San Siro a fine mese, con la possibilità di aumentare il vantaggio a +7 e +11. Il piccolo barlume di fede e l'ultimo ostacolo per i nerazzurri in chiave seconda stella è dato dal fatto che negli ultimi due anni i mesi di febbraio e marzo sono stati i peggiori per Inzaghi e i suoi, come confermato dai dati horror del 2021/2022 e del 2022/2023, quando in ben due stagioni è riuscito a racimolare la miseria di 14 punti in 120 giorni.



I DATI HORROR - Carta canta, i numeri non mentono mai. Le statistiche dicono che i mesi che precedono la primavera sono solitamente indigesti all'allenatore ex Lazio: due anni fa, nel 2021-2022, sono stati appena 7 i punti totalizzati sui 21 disponibili, frutto di una sola vittoria (il 5-0 di San Siro contro la Salernitana), quattro pareggi (in trasferta contro Napoli, Genoa e Torino e in casa contro la Fiorentina) e due sconfitte, a San Siro contro il Milan nel famoso derby di Giroud e in casa contro la "bestia nera" Sassuolo. Stesso copione l'anno scorso, stagione 2022/2023, quando dal 13 febbraio al 19 marzo l'Inter mise assieme appena 7 punti sui 18 disponibili: su sei partite, due vittorie, in casa contro Udinese e Lecce, un pari, a Genova contro la derelitta Sampdoria, e ben tre sconfitte, a Bologna, a La Spezia e in casa contro la Juve di Allegri. Lo stesso Allegri che spera, come Pioli, che "non ci sia due senza tre" e che la storia si ripeta: due anni fa fu proprio il Milan a vincere il campionato con un sorpasso-beffa che ancora turba i sogni dei tifosi interisti, l'anno scorso toccò al Napoli. Per centrare finalmente il suo primo scudetto da allenatore, Inzaghi deve essere bravo a sconfiggere anche la cabala, a partire dalla trasferta dell'Olimpico di Roma prevista per sabato, contro i giallorossi dell'odiato ex Lukaku, nella quale non sarà in panchina per squalifica.